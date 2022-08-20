Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki tavuk pazarına giren araçlar seyyar satıcı Sezai Bayraktar'ın (62) yaralanmasına ve tavuklarının telef olmasına neden oldu.

Kaynak: AA

Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yoldaki seyyar satıcı yaralandı - Son Dakika

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