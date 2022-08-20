İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yoldaki seyyar satıcı yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yoldaki seyyar satıcı yaralandı

20.08.2022 15:20
İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yoldaki seyyar satıcı yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yolun kenarında bulunan tavuk pazarındaki seyyar satıcı yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yolun kenarında bulunan tavuk pazarındaki seyyar satıcı yaralandı.

Barış K. yönetimindeki 35 ALN 442 plakalı otomobil, Umurbey Mahallesi Mercan Sokak'ta İbrahim K'nin kullandığı 35 AHP 184 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki tavuk pazarına giren araçlar seyyar satıcı Sezai Bayraktar'ın (62) yaralanmasına ve tavuklarının telef olmasına neden oldu.

Bayraktar olay yerine gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
İzmir polisi tarihi eser kaçakçılığına geçit vermiyor İzmir polisi tarihi eser kaçakçılığına geçit vermiyor İzmir'de iç çamaşırına uyuşturucu saklayan torbacı yakalandı İzmir'de iç çamaşırına uyuşturucu saklayan torbacı yakalandı
Kaynak: AA

Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yoldaki seyyar satıcı yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:42 Nurgül Yeşilçay, tatil pozlarını paylaştı
14:12 Gaziantep'te feci şekilde can veren gazetecilerin mesai arkadaşı kazayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
14:51 3 seferle Ay'a yolculuk! NASA'nın derdi başka
13:52 Dizi biter bitmez partnerini takipten çıkardı! Sevda Erginci'den sert sözler
13:38 Gaziantep'ten feci görüntüler! İşte kaza bölgesi...
13:00 Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler
12:39 Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! Çok sayıda ölü var
12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti
11:57 Yaralı oğlu, çalıştığı hastaneye getirildi! Temizlik görevlisi kadın kendisini kaybetti
11:37 Rusya'nın doğal gaz akışını düşürdüğü Almanya: Duş almayın, bez kullanın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 15:20:38. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yoldaki seyyar satıcı yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement