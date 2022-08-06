Kadın kıyafetiyle hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Kadın kıyafetiyle hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı

06.08.2022 22:20
Kadın kıyafetiyle hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kadın kıyafeti ile bir eve giren B.İ. (18), hırsızlık yaptığı sırada, polis tarafından suçüstü yakalandı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kadın kıyafeti ile bir eve giren B.İ. (18), hırsızlık yaptığı sırada, polis tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede şüphelinin, hırsızlıktan çok sayıda kaydının olduğu belirlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ödemiş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, elinde çuval bulunan bir kadının eve girdiğini gören vatandaşlar, şüphe üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirtilen adrese baskın yaptı. Elindeki çuvalda kablo, bakır tepsi, sini, bakır çaydanlık, baharat öğütücüleri, tava ve tepsi gibi eşyalarla suçüstü yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

KADIN KIYAFETİ GİYİNMİŞ

Öte yandan, suçüstü yakalanan şüphelinin B.İ. olduğu ve tanınmamak için kadın elbisesi giydiği belirlendi. B.İ.'nin, kapı kilidini kırarak eve girdiği belirlendi. Emniyet müdürlüğüne götürülen B.İ.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın kıyafetiyle hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kadın kıyafetiyle hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı - Son Dakika
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