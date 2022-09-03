İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker, traktör kullandığı sırada yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker, traktör kullandığı sırada yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti

03.09.2022 15:01
İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker, traktör kullandığı sırada yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Bilal Şeker, traktör kullandığı sırada kamyon ile çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Kazada 13 kişi de yaralandı.

Saat 06.30 saatlerinde Ödemiş- Beydağ yolunda İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker'in kullandığı ve arka römorkunda 13 işçi bulunan traktör ile aynı yöne giden Y.T. (35) yönetimindeki kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Şeker ve römorktakiler yola fırladı.

İYİ Partili başkan yardımcısı kullandığı traktör kaza yaptı: Şoför öldü, 13 yaralı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kamyon sürücüsü ise yaya olarak kaçtı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Şeker, hastaneye kaldırılırken ambulansta yaşamını yitirdi.

İYİ Partili başkan yardımcısı kullandığı traktör kaza yaptı: Şoför öldü, 13 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Hafif yaralandıkları belirlenen 13 işçi ise tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı. Şeker'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, kamyon sürücüsü Y.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İYİ Partili başkan yardımcısı kullandığı traktör kaza yaptı: Şoför öldü, 13 yaralı
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker, traktör kullandığı sırada yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker, traktör kullandığı sırada yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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