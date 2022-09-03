İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker, traktör kullandığı sırada yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti

Saat 06.30 saatlerinde Ödemiş- Beydağ yolunda İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker'in kullandığı ve arka römorkunda 13 işçi bulunan traktör ile aynı yöne giden Y.T. (35) yönetimindeki kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Şeker ve römorktakiler yola fırladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kamyon sürücüsü ise yaya olarak kaçtı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Şeker, hastaneye kaldırılırken ambulansta yaşamını yitirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Hafif yaralandıkları belirlenen 13 işçi ise tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı. Şeker'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, kamyon sürücüsü Y.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.