Yangın saat 16.00 sıralarında Balabanlı Mahallesi civarında bulunan makilik ve zeytinlik alanda meydana geldi. İhbar üzerine yangın bölgesine giden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 2 uçak ve 1 helikopter ile havadan, 3 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile karadan müdahaleye başladı.

Kaynak: İHA

Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de ormanlık alanda yangın - Son Dakika

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