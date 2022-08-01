Balabanlı Mahallesi'nde Menderes Köprüsü'nün yan tarafındaki tali yolda motosikletiyle seyir halinde olan Özcan Topal (27), av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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