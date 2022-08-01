İzmir'de av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti

01.08.2022 15:48

İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletle seyir halindeyken av tüfeğiyle vurulan kişi öldü, eniştesi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletle seyir halindeyken av tüfeğiyle vurulan kişi öldü, eniştesi gözaltına alındı.

Balabanlı Mahallesi'nde Menderes Köprüsü'nün yan tarafındaki tali yolda motosikletiyle seyir halinde olan Özcan Topal (27), av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Topal, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topal'ın eniştesi H.Ç'yi (35) gözaltına aldı.

Topal ile H.Ç arasında bir hafta önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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