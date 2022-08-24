Alınan bilgiye göre, İbrahim Bakıcı yönetimindeki 35 GB 6189 plakalı otomobil, Ödemiş- Gölcük kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kaynak: AA

Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de otomobilde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.