İzmir'de otomobilde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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İzmir'de otomobilde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü

24.08.2022 22:01
İzmir'de otomobilde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilde çıkan ve rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçrayan yangın, söndürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilde çıkan ve rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçrayan yangın, söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Bakıcı yönetimindeki 35 GB 6189 plakalı otomobil, Ödemiş- Gölcük kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Aracından alevlerin yükseldiğini gören Bakıcı, otomobili yol kenarına çekti. Yangın, rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobili ve makilik alanda etkili olan yangını söndürdü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de otomobilde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de otomobilde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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