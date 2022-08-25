İzmir'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

25.08.2022 08:30
İzmir'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Günhan yönetiminde 35 YBS 84 plakalı otomobil, Yeniceköy Mahallesi Tombaklı mevkinde Ümit Sağlam idaresindeki 35 TRD 17 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Hatice ve Şakir Günhan çifti yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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