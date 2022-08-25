İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Günhan yönetiminde 35 YBS 84 plakalı otomobil, Yeniceköy Mahallesi Tombaklı mevkinde Ümit Sağlam idaresindeki 35 TRD 17 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, otomobildeki Hatice ve Şakir Günhan çifti yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika