POLİS DRONU UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYOR - Son Dakika
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POLİS DRONU UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYOR

30.07.2022 03:09
POLİS DRONU UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYOR

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri drone ile yaptıkları çalışma sonucunda, dağlık alana ekili kenevir bitkileri ele geçirdi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri drone ile yaptıkları çalışma sonucunda, dağlık alana ekili kenevir bitkileri ele geçirdi. Öte yandan, polis ekiplerinin 1 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatını önlemek adına, ilçede yaptıkları çalışma kapsamında, dağlık alanlarda drone ile yaptıkları çalışma sonucu kenevir bitkileri ele geçirdi. Yaya olarak ulaşımın zor olduğu noktaya ekilen kenevir bitkilerini tespit eden polis ekipleri, N.C. isimli 1 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyete götürülen N.C., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, ele geçirilen kenevir bitkileri yok edilmek üzere polis ekipleri tarafından sökülürken, ekiplerin Ödemiş ilçesinde drone ile sık sık denetim yaptığı öğrenildi.

YORUMLAR
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Ödemiş polisi azılı hırsızları kıskıvrak yakaladı Ödemiş polisi azılı hırsızları kıskıvrak yakaladı Polis, dağlık alana ekilen kenevirleri dron ile bulundu Polis, dağlık alana ekilen kenevirleri dron ile bulundu
Kaynak: DHA

Kenevir, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel POLİS DRONU UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: POLİS DRONU UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMİYOR - Son Dakika
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