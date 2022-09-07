ÖDEMİŞ'TE DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika
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ÖDEMİŞ'TE DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ

07.09.2022 20:34

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerinin havadan drone destekli trafik denetiminde kural ihlali yapan 58 araç sürücüsüne toplam 41 bin 500 TL ceza uyguladı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerinin havadan drone destekli trafik denetiminde kural ihlali yapan 58 araç sürücüsüne toplam 41 bin 500 TL ceza uyguladı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Ödemiş Trafik Denetleme Büro amirliği ekipleri, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik havadan dron destekli denetleme yaptı. Ekiplerin drone destekli denetiminde, emniyet kemeri kullanmama, seyir halinde cep telefonu kullanma, kasksız motosiklet kullanımı, ehliyetsiz araç kullanımı ve muayenesiz araç ile trafiğe çıkanlar tespit edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 58 araç sürücüsüne toplam 41 bin 500 TL ceza kesilirken, 11 araç trafikten men edildi.

Ceza uygulaması sırasında polisler, sürücülere kask ve kemer takmanın önemi ve işlevi hakkında da bilgi verdi. Ekipler, yaz aylarında ilçede meydana gelebilecek trafik yoğunluğu, trafik kurallarının ihlal edilmesi ve kazaların sık yaşandığı noktalarda denetimlerin arttırılarak kazaların ve yaralanmaların önüne geçebilmek amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ÖDEMİŞ'TE DRONE DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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