Otomobilinde sahte parayla yakalandı - Son Dakika
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Otomobilinde sahte parayla yakalandı

27.08.2022 15:50
Otomobilinde sahte parayla yakalandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polisin otomobilinde yaptığı aramada 5 bin 410 lira sahte parayla yakalanan H.B., gözaltına alındı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polisin otomobilinde yaptığı aramada 5 bin 410 lira sahte parayla yakalanan H.B., gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.B. isimli kişide sahte para bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelinin aracını durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 53 adet 100 TL'lik, 2 adet 50 TL'lk, 1 adet de 10 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. H.B. gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilinde sahte parayla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilinde sahte parayla yakalandı - Son Dakika
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