Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.B. isimli kişide sahte para bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelinin aracını durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 53 adet 100 TL'lik, 2 adet 50 TL'lk, 1 adet de 10 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. H.B. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Hisarcık, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobilinde sahte parayla yakalandı - Son Dakika

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