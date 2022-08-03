Yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 156 sikke, 30 tarihi obje ve lahit kapağı ele geçirildi.

Kaynak: AA

Ödemiş, İzmir, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ödemiş'teki tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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