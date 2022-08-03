Ödemiş'teki tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Ödemiş'teki tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı

03.08.2022 16:27
Ödemiş'teki tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 156 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 156 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonrası ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 156 sikke, 30 tarihi obje ve lahit kapağı ele geçirildi.

Olayla ilgili A.C. ile İ.C. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Ödemiş, İzmir, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemiş'teki tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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