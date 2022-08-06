Kadın kıyafeti giyip hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Kadın kıyafeti giyip hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı

06.08.2022 16:55
Kadın kıyafeti giyip hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tanınmamak için kadın kıyafeti giyip, hırsızlık yapmak için bir eve giren şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tanınmamak için kadın kıyafeti giyip, hırsızlık yapmak için bir eve giren şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, gözaltına alındı.

Olay 5 Ağustos akşam saat 22.15 sıralarında ilçede bulunan bir evde meydana geldi. Elinde çuval, üzerinde de kadın elbisesi olan bir şüphelinin evde hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Adrese giden polis ekipleri şüpheliyi suçüstü yakalarken, yapılan incelemede hırsızın B.İ. adlı erkek olduğu ve tanınmamak için kadın kıyafeti giydiği belirlendi.

Evde ne varsa gözüne kestirmiş

Kadın kıyafeti giyerek evi soymaya kalkışan hırsızın elindeki çuvalda ise kablo, bakır tepsi ve sini, bakır çaydanlık, baharat öğütücüleri, tava ve tepsi olduğu belirlendi. Hırsızın, kapı kilidini kırarak eve girdiği ve evde ne varsa gözüne kestirdiği anlaşıldı.

Şüphelinin 20'ye yakın suç kaydı var

Öte yandan, polis ekipleri tarafından kimlik incelemesi yapılan B.İ.'nin hırsızlıktan 20'ye yakın suç kaydı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. B.İ. savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadın kıyafeti giyip hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika

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