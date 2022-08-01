Ödemiş'te otomobil çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, trafik kazasında yaralanan 66 yaşındaki Emine Çakar tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ödemiş Devlet Hastanesinde iki gündür tedavi gören Çakar, yaşam savaşını kaybetti.
Çakar'ın cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.
Akıncılar Mahallesi'ndeki Mithatpaşa Caddesi yaya geçidi üzerinde, 30 Temmuz'da karşıya geçmeye çalışan Çakar'a Murat T'nin kullandığı 35 BDG 351 plakalı otomobil çarpmış, yaralanan Çakar 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
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