İzmir'de uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün uçuruma devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Çamyayla Mahallesi'nden Ödemiş istikametine giden Abdullah Süncazoğlu'nun (60) kullandığı 35 ZDN 37 plakalı traktör Lübbey Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
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