İzmir'de uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika
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İzmir'de uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü

09.08.2022 23:15
İzmir'de uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün uçuruma devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün uçuruma devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Çamyayla Mahallesi'nden Ödemiş istikametine giden Abdullah Süncazoğlu'nun (60) kullandığı 35 ZDN 37 plakalı traktör Lübbey Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kaynak: AA

Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika
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