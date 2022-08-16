Ödemiş'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Hüseyin Küçükbaş'ın cenazesi toprağa verildi.
Kalp krizi sonucu vefat eden Küçükbaş için evinin önünde helallik alındı, Zeytinlik Mahallesi Camisinde askeri tören düzenlendi.
Cenaze, namazın ardından Zeytinlik Mahallesi Mezarlığında defnedildi.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şubesi Başkanı Selahattin Aktaşoğlu, AA muhabirine derneğin yönetim kurulu üyelerinden Küçükbaş'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıkları ifade etti.
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