Ödemiş'te otomobilin çarptığı yaya, yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolda karşıya geçmeye çalışan yaya, otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Akıncılar Mahallesi'ndeki Mithatpaşa Caddesi yaya geçidi üzerinde karşıya geçmeye çalışan Emine Çakar'a (66) Murat T'nin kullandığı 35 BDG 351 plakalı otomobil çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çakar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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