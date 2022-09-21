Çalışma ile doğanın zenginleşeceğini söyleyen Kırlıoğlu, "Doğa Koruma Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü tarafından geçen yıl da 175 keklik doğaya salınmıştı. Bu yıl geçen yıl keklik bırakılan bölgelere takviye yaptık." dedi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te 7 mahallede 80 kınalı keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika

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