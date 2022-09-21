Ödemiş'te 7 mahallede 80 kınalı keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ödemiş'te 7 mahallede 80 kınalı keklik doğaya bırakıldı

21.09.2022 17:16
Ödemiş'te 7 mahallede 80 kınalı keklik doğaya bırakıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 7 mahallede 80 kınalı keklik doğaya salındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 7 mahallede 80 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) İzmir Şube Müdürlüğü Ödemiş İlçe Şefi Mehmet Ali Kırlıoğlu, AA muhabirine, bölgedeki keklik popülasyonunu artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kırlıoğlu, Gölcük, Bozdağ, Ovacık, Çamyayla, Tekke, Ardıcak ve Horzum mahallelerinde doğaya saldıkları kekliklerin çevreye faydalı olacağına inandıklarını vurguladı.

Çalışma ile doğanın zenginleşeceğini söyleyen Kırlıoğlu, "Doğa Koruma Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü tarafından geçen yıl da 175 keklik doğaya salınmıştı. Bu yıl geçen yıl keklik bırakılan bölgelere takviye yaptık." dedi.

YORUMLAR
500
İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'Hiçbir Okula Kaydı Yapılmadığı' İddia Edilen Öğrenci ile İlgili Açıklama Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 'Hiçbir Okula Kaydı Yapılmadığı' İddia Edilen Öğrenci ile İlgili Açıklama
Kaynak: AA

Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemiş'te 7 mahallede 80 kınalı keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galatport'da görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 1 öldü, 4 yaralı
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 17:16:10. #1.13#
SON DAKİKA: Ödemiş'te 7 mahallede 80 kınalı keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement