Ödemiş'te 7 mahallede 80 kınalı keklik doğaya bırakıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 7 mahallede 80 kınalı keklik doğaya salındı.
Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) İzmir Şube Müdürlüğü Ödemiş İlçe Şefi Mehmet Ali Kırlıoğlu, AA muhabirine, bölgedeki keklik popülasyonunu artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Kırlıoğlu, Gölcük, Bozdağ, Ovacık, Çamyayla, Tekke, Ardıcak ve Horzum mahallelerinde doğaya saldıkları kekliklerin çevreye faydalı olacağına inandıklarını vurguladı.
Çalışma ile doğanın zenginleşeceğini söyleyen Kırlıoğlu, "Doğa Koruma Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü tarafından geçen yıl da 175 keklik doğaya salınmıştı. Bu yıl geçen yıl keklik bırakılan bölgelere takviye yaptık." dedi.
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