Ödemiş'te kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ve Aydın'ın Sultanhisar ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ödemiş-Bozdağ karayolu, yoğun kar yağışı nedeniyle jandarma ekipleri tarafından araçların geçişine geçici olarak kapatıldı.

Karayolları, İzmir Büyükşehir ve Ödemiş Belediyesi ekipleri, gündüz saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini artırması üzerine yolların kapandığı bölgelerde çalışma başlattı.

Ödemiş'in Gölcük ve Bozdağ mahallelerinde kar yoğunluğu nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği çalışmada yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Jandarma, Birgi Mahallesi'nden Gölcük ve Bozdağ mahallelerine giden yolu da geçici olarak trafiğe kapattı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, gazetecilere yaptığı açıklamada "Ödemiş'in Gölcük Mahallesi ile Bozdağ Mahallesi arasında, kar yağışının artması üzerine bölgede yolun aksadığı yerlerde Ödemiş, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri bölgede vatandaşlarımız yolda mahsur kalmaması için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Çalışmalara Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de destek verdi. Şu anda yolda kalan vatandaşımız yok. Ekiplerin çalışmaları kar yoğunluğunun olduğu bölgelerde sürüyor." diye konuştu.

Bozdağ Mahallesi'nin kayak merkezinde kar kalınlığının 30 ile 40 santimetreyi bulduğu öğrenildi.