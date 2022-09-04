Ödemiş ve Kiraz'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Ödemiş ve Kiraz'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

04.09.2022 09:20
Ödemiş ve Kiraz'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri iki ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.C, H.C. ve E.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1,5 kilo esrar, 10 gram metamfetamin ve 30 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Ödemiş, Kiraz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemiş ve Kiraz'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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