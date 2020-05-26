İzmir'in Oteller Sokağı'nda bayram dayanışması - Son Dakika

İzmir'in Oteller Sokağı'nda bayram dayanışması

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçan yüzlerce göçmen ve mülteciye ev sahipliği yapılan İzmir'deki Oteller Sokağı'nda, Ramazan Bayramı dolayısıyla dayanışma sergilendi.

İzmir'in Oteller Sokağı'nda bayram dayanışması, System.String[]

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçan yüzlerce göçmen ve mülteciye ev sahipliği yapılan İzmir'deki Oteller Sokağı'nda, Ramazan Bayramı dolayısıyla dayanışma sergilendi. Hayırseverler, kaldıkları ucuz pansiyonların gecelik ücretini dahi ödeyemeyen ailelere maddi destekte bulundu. Bayramı evlerinden kilometrelerce uzaklıkta geçiren çocuklar da küçük hediyelerle büyük mutluluk yaşadı.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Avrupa'ya kaçışın yollarını arayan Suriyeliler ile iş umuduyla sınırları aşan çok sayıda Afgan, Sudanlı ya da Afrikalı, bayram sevincini buruk yaşıyor. Göç mağduru oldukları için uzun süredir ucuz otellerde kalanlar, kağıt ve atık toplayarak geçimini sağlamaya çalışsa da otellere olan borçlarını ödeyemiyor. 'İzmir Gönüllüleri' adıyla sosyal medyada bir araya gelen hayırseverler, yardımlaşma ve dayanışma zamanı olarak bilinen bayram öncesi bu ailelere destek oldu. Çocuklara ise çikolata ve şeker dağıtıldı.

'ADİL DAĞITIYORUZ'

Ramazan Bayramı nedeniyle Oteller Sokağı'nda kalan ihtiyaç sahibi ailelere hediyeler verdiklerini anlatan İzmir Otelciler Odası Başkanı Mehmet Gönen, hayırseverlerden gelen destekleri adil paylaştırdıklarını dile getirdi. Basmane'de 'ev pansiyonculuğu' ile hizmet verilen çok sayıda işletme olduğunu hatırlatan Gönen, "Bu pansiyonlarda kalan yabancı uyruklu ve Türk vatandaşlar var. Onların da durumları oldukça kötü. Biz Ramazan Bayramı nedeniyle birçok şirketten aldığımız hediyeleri bu ailelere dağıtıyoruz. Maddi yardımda bulunanlar var. Onların da belgelerini alarak paylaştırıyoruz. Bankada 3 hesap açıldı. Bu hesaplara gelen yardımları doğru şekilde yerine ulaştırıyoruz" dedi.

'OTELLER ARASINDA DAYANIŞMA VAR'

Ramazan Bayramı'nın dostluk ve paylaşım anlamına geldiğini kaydeden Gönen, oteller olarak ihtiyaç sahiplerine ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi. Yerel yönetimlerden de yardımlar aldıklarını kaydeden Gönen, şöyle devam etti:

"Oteller arasında dayanışma var. Bazen para bazen de gıda yardımları ihtiyaç sahiplerine gidiyor. Anafartalar Caddesi üzerinde çocuklu ailelerin sayısı çok. Ağırlıklı olarak Sudanlı ve Afrikalı ailelerin 4-5 çocukları var. Koronavirüs salgını nedeniyle bazı yerlerde karantina uygulandı. İçeride kalanların yiyecek ihtiyacı karşılandı. Hayırseverlerin desteğiyle tavuklu pilav dağıttık. Karantina bitti, bir sıkıntı yok. Otelde kalıp seyyar satıcılık yapanlar var. İhtiyaç sahiplerine bakliyat yardımı yapıyoruz. Sosyal medyada paylaşarak kurumların desteğini alıyoruz. Zekat parasını verenler oldu. Biz de onları en iyi yerlerde değerlendiriyoruz. Bu beni çok mutlu etti. Bu güven çok güzel bir his. Allah herkesten razı olsun."

SAATLİK İŞLERDE ÇALIŞIYORLAR

Basmane'de otel işletmeciliği yapan Ethem Arslan da Oteller Sokağı'nın Somalıların ardından Suriyeliler ve Afrikalıların gelmesiyle 'göçmen yuvası' olduğunu anlattı. Arslan, "Bu insanların hepsi gariban. Mülteci olarak gelip Avrupa'ya gitmek istediler. Benim otelimde yerli göçmenler var. Çoluğundan çocuğundan ayrılıp otellerde kalanlar var. Hiçbirinin evi, damı yok. Otel parasını ödeyemeyenler var. Bir kısmını biz cebimizden karşılıyoruz. Borçları var, ailelerinden kopup gelmişler. Birkaç saatlik işlerde çalışıyorlar. Onların hayır dualarını alıyoruz. Fitre ve zekat vermek isteyenler borcu olan bu insanlara yardım edebilir. İçlerinde hem Türk hem yabancı mağdur göçmenler var. Koronavirüs nedeniyle seyahat belgesi alamıyorlar. Türkiye'nin her yerinden göçmen var" dedi.

'BAYRAM KURTULUŞ GİBİ OLACAK'

Gine'den gelen İbrahim Turey (24) de 6 ay önce Türkiye'ye ulaştığını belirterek, ?"Ramazan çok zordu. Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamadık. Bizim otelde test sonuçları pozitif çıkanlar olduğu için 14 gün karantinada kaldık. Yemek zordu, her şey zor. Ramazan Bayramı bizim için kurtuluş gibi olacak. İlk kez memleketimden uzak böyle bir Ramazan ayı yaşadım. Geçen aralık ayında çalışmak için geldim. Ama şu an iş yok. Benim memleketimde geçim daha zor. Bu yüzden Türkiye'yi tercih ettik" diye konuştu.


Ramazan Bayramı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 11:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'in Oteller Sokağı'nda bayram dayanışması - Son Dakika

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