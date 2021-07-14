Türkiye İtibar Akademisinin onlarca sektörde araştırma sonuçlarına göre Pasaport Pizza, Elmas Markalar arasında yer aldı. Geçtiğimiz yılda aynı araştırmada Platin Markalar arasında yer alan Pasaport Pizza'nın başarısı gözlerden kaçmazken, firma kategori atlayarak başarısını bir kez daha kanıtladı.

Şirketlerin birçok alanda performanslarını inceleyen Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE); itibar, güvenilirlik, sosyal fayda, ürün, hizmet ve yönetim performansı olmak üzere birçok alanda en iyileri ortaya çıkarıyor. Türkiye İtibar Akademisi (TİA) de, iki üniversitenin raportörlüğünde araştırmasının sonuçlarını bu yıl üçüncü kez açıkladı. Türkiye'nin en itibarlı markalarının seçildiği araştırmada birbirinden değerli firmalar yer aldı. Müşteri ya da tüketicisine en çok dokunan, değer veren markaların yer aldığı araştırma sonuçlarına göre, İzmir'in pizza devi Pasaport Pizza Elmas Markalar arasında yer aldı. Ekonomi ve sosyal yaşama en çok fayda sağlayan kurum ve markaların Elmas, Platin ve Altın liglerde yer aldığı endekse göre Pasaport Pizza, ülke çapındaki markalar arasında 'Elmas Lig'de yerini aldı.

60'a yakın ilde 170'den fazla şubesiyle Türkiye'nin yerli pizza markası özelliğini de koruyan Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, "Kurulduğumuz günden bugüne kadar taptaze hazırladığımız hamurlarımızla tüm şubelerimizde aynı kalite ve lezzetimiz pizzaseverler tarafından oldukça ilgi görüyor. Yıllar önce çıktığımız yolun doğru olduğunu, aldığımız ödüller ve araştırma sonuçlarıyla her yıl daha da ilerleyerek kanıtlıyoruz. 1998 yılındaki ilk şubemizdeki heyecanı bugün toplam 170'den fazla şubemizde aynı şekilde sürdürüyoruz. Misyonumuz Türk damak tadına uygun yöresel lezzetlerle dünya konseptini harmanlayan pizzalar üretmek. Her yeni açılan şubemizle birlikte pizzaseverlerin bize olan ilgisinin arttığını görüyoruz. Başarımızda emeği geçen pizzaseverlerimiz başta olmak üzere, emek veren bayilerimize ve tüm çözüm ortaklarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR