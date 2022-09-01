İzmir açıklarında geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

01.09.2022 19:38
İzmir açıklarında geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 45 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 45 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-912) yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 45 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Seferihisar, Yunanistan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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