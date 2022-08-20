İzmir'de denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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İzmir'de denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

20.08.2022 16:32
İzmir'de denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Tepecik Mahallesi'ndeki Akarca mevkisinde dün akşam saatlerinde denize giren Eyüp Sabri Kaya (45) bir süre sonra kayboldu.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması yaptı.

Kaya'nın cesedine Çaltılıazmak mevkisinde ulaşıldı.

Eyüp Sabri Kaya'nın cenazesi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Seferihisar, Sabri Kaya, İzmir, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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