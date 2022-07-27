İlk yangın Orhanlı Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Saat 12.00 sıralarında 112'den gelen ihbarla birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer sevk edildi. Diğer yangın da yine Seferihisar ilçesi Yeniköy Poligon bölgesinde çıktı. Ormanlık alanın yakınında çıkan yangın bölgesine 2 helikopter, 4 arozöz yönlendirildi.

Kaynak: İHA

Orhanlı Mahallesi, Seferihisar, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Seferihisar'daki yangınlar kontrol altında - Son Dakika

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