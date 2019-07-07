Son Dakika Haberleri: İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını başladı
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını başladı

19 dakika önce

İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını başladı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, büyük yangına 9 helikopter ve 25 arazöz ile müdahale ediyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını başladı
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, büyük yangına 9 helikopter ve 25 arazöz ile müdahale ediyor. Rüzgarın, ekiplerin çalışmasını güçleştirdiği bildirildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını başladı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:55 Kaynak: İHA
Seferihisar, İzmir, 3. Sayfa
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