Son Dakika Haberleri: İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını başladı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, büyük...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını başladı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, büyük...

19 dakika önce

İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını başladı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, büyük yangına 9 helikopter ve 25 arazöz ile müdahale ediyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını başladı
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, büyük yangına 9 helikopter ve 25 arazöz ile müdahale ediyor. Rüzgarın, ekiplerin çalışmasını güçleştirdiği bildirildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını başladı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, büyük...
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:56 Kaynak: İHA
Seferihisar, İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı Hamile kadının aracına saldıran trafik magandalarının kimliği ortaya çıktı! Almanya'da bomba alarmı: 16 bin kişi tahliye edildi Sarhoş adam kız öğrenciyi taciz edip, yolculara bıçak çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 22:15:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını başladı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, büyük...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]