2 metrelik orkinos yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

2 metrelik orkinos yakalandı

26.08.2022 22:33

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Sığacık açıklarında tekneyle balık avlamaya çıkan bir kişi 2 metre 15 santimetre boyunda orkinos yakaladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Sığacık açıklarında tekneyle balık avlamaya çıkan bir kişi 2 metre 15 santimetre boyunda orkinos yakaladı.

İş yerinden arkadaşlarıyla balık turu yapan Özgür Sezgin adlı vatandaş, bir tekneyle 23 Ağustos'ta sabah saatlerinde Sığacık limandan denize açıldı. Sezgin ve arkadaşları Sığacık açıklarında 1,5 saat boyunca mücadele ettikleri mavi yüzgeçli orkinosu (Bluefin Tuna) yakalamayı başardı. Yaklaşık 215 cm uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığındaki balık, limanda sergilendi.

Yıllardır Orkinos tutma yarışlarına katılan ve yarışlarda birinciliği olan Özgür Sezgin, "Bu kadar büyük bir balık tutabileceğimizi beklemiyordum, arkadaşlarım çok iyi bir takım çalışmasıyla ve kaptanımız Fikret Mesut Kocabıyık'ın yönlendirmeleriyle dev bir balık yakaladılar. Şimdi diğer çalışma arkadaşlarımızı da davet edip, akşam büyük bir yemek organizasyonu yapmayı planlıyoruz. Ekibimiz için unutulmayacak bir anı oldu" diye konuştu.

(Caner Güney - İHA)

YORUMLAR
500
6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçaklamıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçaklamıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı İzmir'de geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'de geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

Seferihisar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 metrelik orkinos yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
21:53 Zafer Partisi lideri Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'la ilgili sözlerine İçişleri'nden tepki: İspat etmezsen alçaksın
21:00 İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu aday olursa sandığa gitmem" diyen vatandaşa cevap: Yapmayın öyle
20:15 Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı silahlı saldırıda öldürülmüştü! O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
20:13 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur tek bir maça çıkmadan gidiyor!
19:40 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez güzel haberi verdi: Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz
19:29 Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendirerek paylaşım yapmıştı! Gençlik Hizmetleri Müdürü görevden alındı
19:19 Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti!
18:39 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçaklamıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
18:03 Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 22:33:06. #1.12#
SON DAKİKA: 2 metrelik orkinos yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement