Alınan bilgiye göre, 5 gün önce yakalanan Filistin , Somali , Afganistan ve Suriye uyruklu 103 düzensiz göçmenin geçici olarak barındığı İzzet Gül Stadyumu içindeki spor salonunda yangın çıktı.

Kaynak: AA

Seferihisar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de spor salonunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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