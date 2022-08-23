Kaçmak isteyen göçmenler, kaldıkları odayı ateşe verdi - Son Dakika
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Kaçmak isteyen göçmenler, kaldıkları odayı ateşe verdi

23.08.2022 01:03
Kaçmak isteyen göçmenler, kaldıkları odayı ateşe verdi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlerden 4'ü, kaldıkları İzzet Gül Kapalı Stadyumu'ndaki bir odayı ateşe verdi.

Kaçmak isteyen göçmenler, kaldıkları odayı ateşe verdi

İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlerden 4'ü, kaldıkları İzzet Gül Kapalı Stadyumu'ndaki bir odayı ateşe verdi. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu diğer göçmenler ise korku dolu anlar yaşadı.

Olay, ilçeye bağlı Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde bulunan Seferihisar İzzet Gül Kapalı Spor Salonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken yakalanan ve spor salonunda kalan düzensiz göçmenlerden 4'ünün, kaçmak için odayı ateşe verdikleri ileri sürüldü. Alevlerin büyümesiyle durum itfaiye ekiplerine bildirilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, aralarında kadınların ve çocukların bulunduğu diğer 100 düzensiz göçmen, korku dolu anlar yaşadı.

Yangını çıkarttıkları öğrenilen 4 düzensiz göçmen, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Seferihisar, İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçmak isteyen göçmenler, kaldıkları odayı ateşe verdi - Son Dakika

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