Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Ağustos tarihinde farklı saatlerde Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında, lastik botlar ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen toplamda 83 düzensiz göçmeni yakaladı. Yine ekiplerce aynı tarihte ve farklı saatlerde Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki toplamda 41 göçmen kurtarıldı.

Kaynak: İHA

Seferihisar, Karaburun, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir açıklarında lastik botlardaki 124 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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