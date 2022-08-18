İzmir açıklarında lastik botlardaki 124 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir açıklarında lastik botlardaki 124 düzensiz göçmen yakalandı

18.08.2022 19:20
İzmir açıklarında lastik botlardaki 124 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, Çeşme ve Karaburun ilçesi açıklarında da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 83 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 83 düzensiz göçmen yakalanırken, Seferihisar açıklarında ise Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 41 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Ağustos tarihinde farklı saatlerde Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında, lastik botlar ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen toplamda 83 düzensiz göçmeni yakaladı. Yine ekiplerce aynı tarihte ve farklı saatlerde Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki toplamda 41 göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Seferihisar, Karaburun, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında lastik botlardaki 124 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında lastik botlardaki 124 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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