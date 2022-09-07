Tekerlekli 'tiny house'a yıkım kararı, İdare Mahkemesi'nden döndü

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, Zafer Çaylak'a ait tekerlekli tiny house (küçük ev) için ruhsatsız olduğu gerekçesiyle verilen yıkım kararı ve 42 bin lira para cezası, itiraz üzerine İzmir 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme karar gerekçesinde, yapının kara yollarına tabi bir tanışır olup, imar kanununa tabi olmaması nedeniyle uygulanan yaptırımın kanuna aykırılık teşkil etmesini gösterdi.

Seferihisar Belediyesi Encümeni, 19 Şubat'ta Zafer Çaylak'a ait Sığacık Mahallesi'ndeki alternatif konaklama seçeneklerinden tekerlekli 'tiny house' için ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilip, 42 bin TL para cezası kesildi. Çaylak, avukatı aracılığıyla encümen kararına geçen mart ayında itiraz etti. İzmir 5. İdare Mahkemesi, itiraz üzerine geçen mayıs ayında belediyenin savunmasını beklemeden yürütmeyi durdurma kararı verdi. Aynı mahkeme, geçen ağustos ayında yıkım kararının ve para cezasının iptaline karar verdi. Mahkeme bu kararına gerekçe olarak yapının kara yollarına tabi bir tanışır olup, imar kanununa tabi olmaması nedeniyle uygulanan yaptırımın kanuna aykırılık teşkil ettiğini gösterdi.

Çaylak'ın avukatı Tamer Atabay, mahkemenin emsal bir karar verdiğini belirterek, "Mahkemenin kararında söz konusu evin Motorsuz Araç Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne tabi tekerlekli çekme karavan olması nedeniyle İmar Kanunu'nda bahsi geçen ruhsata tabi yapı ya da bina olmadığını belirtti. Bu yapılar taşınmaz değil taşınır bir yapıdır. Bu nedenle mahkeme hem belediyenin uyguladığı para cezasını hem de yıkım kararını iptal etti. Çünkü imar kanunu, taşınır yapıdaki yapılar için geçerlidir. Vatandaşlarımız bu yapıları gönül rahatlığıyla arazilerine ve arsalarına koyabilir" dedi.