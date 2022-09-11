Seferihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı - Son Dakika
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Seferihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

11.09.2022 16:38
Seferihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısı tören düzenlendi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısı tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanındaki törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Bir yere ait olmak, insanın bir memleketinin olması, evinin, yurdunun olması herkes için çok önemlidir. 100 yıl önce yalnızca ordumuzun değil, tüm Anadolu halkının verdiği mücadele ile bir memleketimiz olduğunu biliyoruz. Bugün her ne olursa olsun egemenliğimiz sarsılmaz bir kaleyse, bayrağımız gönderden inmiyorsa bu mücadelenin ve vatanımızın kıymetini iyi bilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Törene Kaymakam Mehmet Şerif Olçaş, Seferihisar Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanı Kıdemli Albay Enver Öztürk de katıldı.

Kutlamalar kapsamında İBB Çağan Irmak Kültür Salonunda "Ege Kurtuluş Destanı" oyunu sahnelendi.

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Kaynak: AA

Seferihisar, Cumhuriyet, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı - Son Dakika

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