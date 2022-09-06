Seferihisar açıklarında da sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından bir hareketli lastik bot tespit edildi. Bölgeye giden ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar, Menderes, Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin tespiti üzerine bölgeye ekip yönlendirdi. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen, 6 can salı ve 4 lastik bot içerisindeki toplam 181 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kaynak: İHA

Seferihisar, Yunanistan, Karaburun, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir açıklarında göçmen hareketliliği: 203 göçmen karaya çıkartıldı - Son Dakika

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