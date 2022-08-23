İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği - Son Dakika
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İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

23.08.2022 21:44
İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

İzmir'in Seferihisar ve Foça ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ve Foça ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Çeşme ilçesi açıklarında ise yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 26 göçmen yakalandı, tur teknesinde yaralanan 1 şahsın ise tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 22 Ağustos tarihinde farklı saatlerde Seferihisar ve Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki 39 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı. Aynı tarihte farklı saatlerde Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 26 düzensiz göçmen yakalanırken, yine Çeşme ilçesi açıklarında tur teknesinde yaralanan 1 şahsın tıbbı tahliyesi gerçekleştirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Seferihisar, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği - Son Dakika
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