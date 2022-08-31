Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ve Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

İzmir'de bir kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü yeniden tutuklandı

Kaynak: AA

Seferihisar, Yunanistan, Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de geri itilen 115 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen yakalandı - Son Dakika

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