İzmir'de geri itilen 115 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de geri itilen 115 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen yakalandı

31.08.2022 20:48
İzmir'de geri itilen 115 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 115 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 115 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ve Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Seferihisar ve Karaburun ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 can salı ve 2 lastik bottaki 115 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaburun açıklarında ise görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bottaki 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Kurtarılan ve yakalanan 150 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Seferihisar, Yunanistan, Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de geri itilen 115 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de geri itilen 115 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen yakalandı - Son Dakika
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