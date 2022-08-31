İzmir açıklarında 115 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir açıklarında 115 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen yakalandı

31.08.2022 23:43
İzmir açıklarında 115 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 115 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen 35 göçmen ise yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 115 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen 35 göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 29-30 Ağustos tarihlerinde, Seferihisar ve Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen can salları ve botlar içerisindeki toplamda 115 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yine Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen lastik bot içerisindeki 35 göçmen ekiplerce yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

YORUMLAR
500
İzmir'de geri itilen 115 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen yakalandı İzmir'de geri itilen 115 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen yakalandı İzmir'de bir kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü yeniden tutuklandı İzmir'de bir kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü yeniden tutuklandı
Kaynak: İHA

Seferihisar, Yunanistan, Karaburun, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir açıklarında 115 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:18 Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak için uğraştığı Maxi Gomez, Trabzonspor'da!
23:00 Dünya'yı kendine hayran bıraktı! Haaland'ın 38 dakikada yaptıkları futbolseverlerin beğenisini topladı
22:53 Selçuk Bayraktar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti hakkında konuştu: Şaşırdım
22:22 Galatasaray'dan Nantes'e kiralanan Mostafa Mohamed performansıyla beğeni topladı
22:19 Liberal Demokrat Parti Eski lideri Besim Tibuk'tan skandal Atatürk açıklaması: ABD mandası istedi
22:10 Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lılar görevlerine dönecek" sözlerine Özdağ'dan tepki geldi: Fethullah Gülen'i de AYM Başkanı yap
21:27 Adana Demirspor forması giyen Balotelli, Sion'a transfer oldu!
21:07 Ünlü şef Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisiyle ilk fotoğrafını doğum gününde paylaştı
20:45 10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak
20:41 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, siyah dantelli bikinisiyle mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 23:43:36. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir açıklarında 115 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35 göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement