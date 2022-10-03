İzmir'de 12 yaşındaki çocuğun elindeki silahın ateş alması sonucu 11 yaşındaki akrabası öldü - Son Dakika
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İzmir'de 12 yaşındaki çocuğun elindeki silahın ateş alması sonucu 11 yaşındaki akrabası öldü

03.10.2022 22:12
İzmir'de 12 yaşındaki çocuğun elindeki silahın ateş alması sonucu 11 yaşındaki akrabası öldü

İzmir'in Selçuk ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun elindeki silahın ateş alması sonucu 11 yaşındaki kuzeni hayatını kaybetti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun elindeki silahın ateş alması sonucu 11 yaşındaki kuzeni hayatını kaybetti.

Silahla yaralanma ihbarı üzerine Atatürk Mahallesi 1026 Sokak'ta L.A'ya ait ikamete, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler evde yaptığı incelemede M.Ç'nin (11) silahla başından vurularak öldüğünü belirledi.

Evde arama yapan ekipler, biri kuru sıkıdan bozma 2 tabanca buldu.

İddiaya göre olay, M.Ç'nin akrabası olduğu öğrenilen H.A. (12) ile evde buldukları ve şakalaştıkları silahın ateş alması sonucu meydana geldi.

M.Ç'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili H.A. ile evde bulunanlar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.

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Kaynak: AA

Selçuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 12 yaşındaki çocuğun elindeki silahın ateş alması sonucu 11 yaşındaki akrabası öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 12 yaşındaki çocuğun elindeki silahın ateş alması sonucu 11 yaşındaki akrabası öldü - Son Dakika
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