Olayla ilgili H.A. ile evde bulunanlar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.

İddiaya göre olay, M.Ç'nin akrabası olduğu öğrenilen H.A. (12) ile evde buldukları ve şakalaştıkları silahın ateş alması sonucu meydana geldi.

Kaynak: AA

Selçuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de 12 yaşındaki çocuğun elindeki silahın ateş alması sonucu 11 yaşındaki akrabası öldü - Son Dakika

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