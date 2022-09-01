Yaralanan çocuklar B.E. ve M.U.E. ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi , V.E. ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Selçuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de çekiciyle çarpışan otomobildeki kadın öldü, 3 çocuğu yaralandı - Son Dakika

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