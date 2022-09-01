İzmir'de çekiciyle çarpışan otomobildeki kadın öldü, 3 çocuğu yaralandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde çekiciyle çarpışan otomobili kullanan kadın hayatını kaybetti, 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Neslihan Evirgen'in kullandığı 45 HB 4515 plakalı otomobil, İzmir Aydın Otoyolu Selatin Tüneli çıkışında, B.Y. idaresindeki 48 YY 625 plakalı çekiciyle çarpıştı.
Savrulan otomobil, refüje çarparak durabildi.
Araçta sıkışan Neslihan Evirgen, AKS ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Evirgen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan çocuklar B.E. ve M.U.E. ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi, V.E. ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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