Selçuk ilçesinde, uyuşturucu madde satışının yapıldığı bilgisini alan Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Ç ve H.Ç. isimli şahısları operasyonla yakaladı. Yapılan aramalarda, çok miktarda metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ve düzenekler ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Selçuk, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Selçuk'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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