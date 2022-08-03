Selçuk'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Selçuk'ta uyuşturucu operasyonu

03.08.2022 14:08
Selçuk'ta uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çok miktarda metamfetamin ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çok miktarda metamfetamin ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Selçuk ilçesinde, uyuşturucu madde satışının yapıldığı bilgisini alan Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Ç ve H.Ç. isimli şahısları operasyonla yakaladı. Yapılan aramalarda, çok miktarda metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ve düzenekler ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Selçuk, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Selçuk'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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