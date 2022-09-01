İzmir'de feci kaza: Anne hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralı - Son Dakika
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İzmir'de feci kaza: Anne hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralı

01.09.2022 13:29
İzmir'de feci kaza: Anne hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralı

İzmir'in Selçuk ilçesinde sağ şeritteki çekiciye arkadan çarpan otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 3 çocuğu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde sağ şeritteki çekiciye arkadan çarpan otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 3 çocuğu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah 08.40 sıralarında İzmir Aydın Otoyolu Selatin Tüneli çıkışını 1 kilometre geçtikten sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Neslihan Evirgen idaresindeki 45 HB 4515 plakalı Ford marka otomobil, sağ şeritte seyir halinde olan B.Y. idaresindeki 48 YY 625 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce yolun sağındaki bariyerlere ardından yolun solunda bulunan refüje çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AKS ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, araç içerisinde bulunan Neslihan Evirgen'in çocukları B.E., M.U.E. ve V.E. vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Kazada araç içerisinde sıkıştığı öğrenilen Neslihan Evirgen ise AKS ekipleri tarafından araçtan çıkartılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan çocuklardan B.E. ve M.U.E. ambulansla Selçuk Devlet Hastanesine, V.E. ise Aydın Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Neslihan Evirgen'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Selçuk, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de feci kaza: Anne hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralı - Son Dakika

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