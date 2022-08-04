Selçuk ilçesinde, gerçekleşen hırsızlıklar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hırsızlık olaylarının faillerini tespit etti. Bisiklet ve motosiklet hırsızlığı, evden hırsızlık gibi şikayetler üzerine ekipler, şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Bir ay içerisinde 13 kişi yakalanırken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu. Çalınan malzemelerin bir kısmının da sahiplerine teslim edildiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Selçuk, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Selçuk'ta emniyet hırsızlara nefes aldırmadı: 13 tutuklama - Son Dakika

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