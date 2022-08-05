Şehit babası imam, camiye ziyarete gelen turistlerle şakır şakır İngilizce konuştu

Türkiye'nin en çok turist ağırlayan şehirleri arasında yer alan İzmir'de kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada çok sayıda izlenme aldı. Selçuklu ilçesinde bulunan İsa Bey Camii'nin imamı ve şehit babası İbrahim Taşdemir, turistlere camiyi İngilizce olarak gezdirdi.

PÖH ŞEHİDİNİN BABASI

İmam Taşdemir, aynı zamanda 2017 yılında Diyarbakır'da şehit olan Özel Harekat Polisi Ahmet Alp Taşdemir'in de babası.

KUR'AN-I KERİM'İ TANITTI

Camiyi gezmeye gelen turistlere Kuran-ı Kerim hakkında bilgiler veren Taşdemir'in İngilizcesinin çok iyi olması, videoyu izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı. Video kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.