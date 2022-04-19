İzmir'in simge yapısı İktisat Kongresi binası yeniden inşa edilecek - Son Dakika
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İzmir'in simge yapısı İktisat Kongresi binası yeniden inşa edilecek

19.04.2022 12:25
İzmir'in simge yapısı İktisat Kongresi binası yeniden inşa edilecek

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, 1979 yılında yıkılan İzmir İktisat Kongresi binasının yer tapusunun alındığını belirtti.

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, 1979 yılında yıkılan İzmir İktisat Kongresi binasının yer tapusunun alındığını belirtti. Köşger, sosyal medya hesabından 1923 yılında hizmete alınan binanın, İktisat Kongresi'nin 100'üncü yılı olan 2023'te aslına uygun inşa edileceğini duyurdu.

Geçen aylarda katıldığı toplantıda İzmir'in, İktisat Kongresi binasına ihtiyacı olduğunu dile getiren Vali Yavuz Selim Köşger, 1923 yılında İzmir'in ev sahipliğini yaptığı İktisat Kongresi binasının 1979'da yıkıldığını ve yerine otopark yapılmaya çalışıldığını hatırlatmıştı. Vali Köşger, İktisat Kongresi binasının, yapılan çalışmaların ardından yeniden inşa edileceği bilgisini verdi.

2023'TE HİZMETE BAŞLAYACAKVali Köşger, sosyal medya hesabından, İzmir İktisat Kongresi binasının yer tapusunun alındığını duyurdu. Tapunun fotoğrafını paylaşan Köşger, "İzmir'imizin önde gelen kültür varlıklarından İzmir İktisat Kongresi binası artık anılarda kalmayacak. Yıkılan binanın yer tapusu alındı. Kongrenin 100. yılında, aslına uygun şekilde inşa edilecek yeni kongre binasını, 2023'te hizmete alacağız ve İzmir'e çok yakışacak" dedi. Kazım Karabekir ve Fevzi Çakmak ile Rus Büyükelçisi Aralof ve Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim Abilof'un katılımları ile 17 Şubat 1923'te başlayan İzmir İktisat Kongresi, yeni Türkiye'nin iktisat politikasını belirlemek amacıyla toplanmıştı. Kongre, 2 haftalık çalışmadan sonra oy birliği ile kabul edilen 'Misak-i İktisadi'yi yayımlayarak dağıldı. Kurtuluş sonrası Türkiye'nin iktisadi bakış açısını belirleyen en önemli olay olarak kabul edilen İzmir İktisat Kongresi, iktisadi kurtuluşun, kozmopolit ekonomik yapıdan ulusal ekonomik yapıya geçişin simgesi olarak kabul ediliyor.

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İzmir'in simge yapısı İktisat Kongresi binası yeniden inşa edilecek
İzmir'in simge yapısı İktisat Kongresi binası yeniden inşa edilecek
İzmir'in simge yapısı İktisat Kongresi binası yeniden inşa edilecek
İzmir'in simge yapısı İktisat Kongresi binası yeniden inşa edilecek
İzmir'in simge yapısı İktisat Kongresi binası yeniden inşa edilecek
İzmir'in simge yapısı İktisat Kongresi binası yeniden inşa edilecek
İzmir'in simge yapısı İktisat Kongresi binası yeniden inşa edilecek
İzmir'in simge yapısı İktisat Kongresi binası yeniden inşa edilecek
İzmir'in simge yapısı İktisat Kongresi binası yeniden inşa edilecek
İzmir'in simge yapısı İktisat Kongresi binası yeniden inşa edilecek
İzmir'in simge yapısı İktisat Kongresi binası yeniden inşa edilecek
İzmir'in simge yapısı İktisat Kongresi binası yeniden inşa edilecek
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Yavuz Selim Köşger, Kongre, Medya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'in simge yapısı İktisat Kongresi binası yeniden inşa edilecek - Son Dakika


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