Son Dakika Haberleri: İzmir'in simgesi dev Atatürk maskını profesyonel dağcılar temizledi
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İzmir'in simgesi dev Atatürk maskını profesyonel dağcılar temizledi

34 dakika önce

İzmir'in Buca ilçesinde, dünyanın onuncu, Türkiye'nin ise en büyük rölyefi olan Atatürk maskında temizlik çalışması başlatıldı.

İzmir'in simgesi dev Atatürk maskını profesyonel dağcılar temizledi, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde, dünyanın onuncu, Türkiye'nin ise en büyük rölyefi olan Atatürk maskında temizlik çalışması başlatıldı. Profesyonel dağcılarla iş birliği yapan Buca Belediyesi, kentin sembolü olan dev heykelde, yırtıcı hayvanlar ve doğal yollarla oluşan kirlenmelerin temizlenmesini de sağladı.


Buca Belediyesi, İzmir'in en büyük eserlerinden Atatürk maskının temizliği için kolları sıvadı. Çaldıran Mahallesi sırtlarından tüm İzmir'i kucaklayan 42 metre yüksekliğindeki Atatürk maskında, yağmur ve güneşin etkisiyle yaşanan yıpranmalara karşın gerçekleştirilen bakım ve boyama çalışmalarının ardından, doğal yollarla yaşanan kirlenmelere karşı temizlik işlemi yapıldı.


Heykelin bakımı için görevlendirilen profesyonel dağcılık ekibi, bir haftalık çalışma kapsamında maskın her noktasında detaylı bir çalışma yaptı. Çalışma kapsamında, Atatürk maskının kaş bölgesine yırtıcı kuşlar tarafından yuva yapıldığı tespit edildi. Kuşlardan kalan pislikleri heykele zarar vermeden temizlemek için özveriyle çalışmalarını yürüten ekip, maskın; kaş, kulak ve yanak bölgelerine ulaşmak için özel dağcılık malzemelerini kullanarak maska iniş yaptı. Ekip, heykelin zarar gören yerlerini özel ekipmanlar aracılığıyla temizledi.


Profesyonel dağcılar daha sonra, kuşların yuva yapılabileceği noktalarda benzer sorunların yaşanmaması için heykelin görüntüsünü etkilemeyecek ekipmanlar yerleştirerek önlem aldı. - İZMİR

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:01 Kaynak: İHA
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