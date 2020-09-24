İzmir'in simgesi palmiyelere yetersiz ilaçlama tepkisi - Son Dakika

İzmir'in simgesi palmiyelere yetersiz ilaçlama tepkisi

İZMİR'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde böceklenip, kuruyan palmiyelerin kesilmesi, tartışmalara neden oldu.

İzmir'in simgesi palmiyelere yetersiz ilaçlama tepkisi, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde böceklenip, kuruyan palmiyelerin kesilmesi, tartışmalara neden oldu. Vatandaşlar yetersiz ilaçlama sebebiyle palmiyelerin böceklendiğini ileri sürerken, bazıları tropik iklimde yetişen bu ağaçların kesilmesine üzüldüklerini söyledi.

Konak ilçesine bağlı Alsancak semti Gündoğdu Meydanı'nda böceklenip, kuruyan palmiyeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kesildi. İzmir'in simgesi olarak bilinen ve şehri süsleyen palmiyelerin böceklenerek kesilmesi, tartışmalara neden oldu. Vatandaşlar yetersiz ilaçlama sebebiyle palmiyelerin böceklendiğini ileri sürerken, bazıları tropik iklimde yetişen bu ağaçların kesilmesine üzüldüklerini söyledi. Bölgede esnafından Mustafa Fatih Mısırlı, "Palmiyelerin üst kısımdaki dalları olduğu gibi kurumuştu ve oldukça fazla böceklenme vardı. Biz de diğer palmiyelere de sıçrar mı diye endişelendik. Ben yaklaşık dört yıldır buradayım ve herhangi bir ilaçlama görmedim. Biz kendi dükkanlarımızı işyerleri olarak ilaçlatırken, biraz yeşilliklere de sıktırıyorduk. Özellikle haşereler oralarda dolaşıyordu. Sadece bizim kendi bireysel ilaçlamamız var onun haricinde bir ilaçlama yok" dedi.

'HİÇ İLAÇLAMA YAPILDIĞINI GÖRMEDİM'Vatandaşlardan İlknur Çakıroğlu, "Bir ağaç kesildi. Muhtemelen böcekten dolayı kesildi. Bu konuyla ilgilenen yetkili kurum belediye ama hiçbir şekilde ilaçlamaya gelmiyorlar. Ağaçlarla çok fazla ilgilendiklerini düşünmüyorum. Palmiyenin türünü ve özelliğini bilmiyorum ama bir şey böcekleniyorsa, ilaçlamak gerekir. Ağaçlar olmadığında nefes alamıyoruz. Yaklaşık bir yıldır Alsancak'tayım ama hiç ilaçlama yapıldığını görmedim. Kordon'daki çimleri biçiyorlar ama belediyenin çimlerle ve ağaçlarla ilgili olarak yaptığı tek işlem bu. Başka da bir şey görmedim" diye konuştu.'BİZE ÜZÜNTÜ VERİYOR'Palmiyelerin kurtarılamadığına dikkat çeken Necip Ergün de, "Ben yaklaşık dört ay önce İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne mesajımı gönderdim. Geldiler, baktılar ve 'Bu ağacın kurtuluşu yok' dediler. Aynı sırada bir palmiye daha var. O da aynı şekilde kurumuştu. Kurt varmış diye duyduk. Böcekler palmiyeyi, içten oyuyorlar. Bu sene çok fazla böceklenme olduğunu duyduk. Bir ağacın kesilmiş olması bize üzüntü veriyor. Ağaçlar kolay yetişmiyor" dedi.

- Nayman

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'in simgesi palmiyelere yetersiz ilaçlama tepkisi - Son Dakika

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