İzmir'in "sıra dışı" kaymakamı...Makamındaki görevi dışında, at biniyor, el sanatları ile uğraşıyor...

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TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 3 kişi hayatını kaybetti

Dilenciden çıkan para zabıtayı bile şoke etti

Türkiye'nin en büyük şirketleri belli oldu! TÜPRAŞ yine birinci