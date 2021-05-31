İzmir'in sporu şahlandı

İzmir'in spor kulüpleri, bu sezon gösterdikleri başarılarla dikkat çekti. Altay, 18 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselirken, Bucaspor 2. Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Pınar Karşıyaka ise Avrupa'da final oynayarak basketbolda önemli bir başarı sağladı.

Sporda 2020-2021 sezonu İzmir kulüpleri için oldukça başarılı geçti. Özellikle futbol ve basketbolda gösterdikleri performansla ön plana çıkan kulüpler, şehrin sporuna önemli katkı sağladı.

Altay 18 yıl aranın ardından Süper Lig'de

TFF 1. Lig'de normalde sezonu 4. bitiren Altay ve 6. sırada bitiren Altınordu, play-off oynamıştı. Play-Off yarı finalinde Altay, İstanbulspor'u, Altınordu ise Samsunspor'u saf dışı bırakarak finale kaldı. Finalde karşılaşan iki İzmir takımının mücadelesinde ise kazanan taraf siyah-beyazlı kulüp oldu. Bu sonuçla Altay, 18 yıl aranın ardından sonra Süper Lig'e yükseldi. İzmir'in Süper Lig'de mücadele eden spor kulübü sayısı 2'ye yükselmiş oldu. Öte yandan elenmesine rağmen Altınordu da öz kaynak sisteminde yetiştirdiği futbolcularıyla sezon boyu gösterdiği mücadele ile takdir topladı.

Bucaspor 1928 2. Lig'de

İzmir'de futbolda başarı gösteren bir diğer futbol takımı ise Bucaspor 1928 oldu. 3. Lig 1. Grupta mücadele eden sarı-lacivertliler, normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkını kazanmıştı. 1. turda Arnavutköy Belediyespor'u eleyen İzmir temsilcisi, ikinci turda ise Malatya ekibi Yeşilyurt Belediyespor'u saf dışı bırakmıştı. Bucaspor 1928 final karşılaşmasında ise normal süresi 2-2 biten karşılaşmada İskenderun FK'yı penaltılarla 3-2 eleyerek 2. Lig'e yükseldi.

Pınar Karşıyaka göz doldurdu

Basketbolda ise Pınar Karşıyaka, gösterdiği başarıyla takdir topladı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan yeşil-kırmızılılar, ardından yarı finalde karşılaştığı İspanya temsilcisi Basket Zaragoza'yı eleyerek adını finale yazdırdı. Karşıyaka, finalde ise yine bir İspanyol takımı olan San Pablo Burgos'a 64-59 kaybederek kupayı az farkla kaçırmıştı. Gösterdiği başarıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan yeşil-kırmızılılar, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise normal sezonu 3. sırada tamamladıktan sonra Play-Off Çeyrek Finalinde Türk Telekom'u elemiş, yarı final serisinde ise Fenerbahçe Beko'ya 3-1 kaybederek elenmişti.

Öte yandan Süper Lig'de Göztepe, sezonu 10. sırada, TFF 1. Lig'de Menemenspor 15. sırada, TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Karşıyaka ise sezonu 7. sırada tamamladı. İzmir'in ING Basketbol Süper Ligi'ndeki bir diğer temsilcisi Aliağa Petkimspor ise sezonu 11. sırada kapattı. Voleybolda ise AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yer alan ve normal sezonu 3. sırada tamamlayan Arkasspor, Play-Off'ta Galatasaray'a kaybederek sezonu 4. sırada bitirdi. - İZMİR