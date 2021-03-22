İzmir'in Süper Lig yarışı - Son Dakika

İzmir'in Süper Lig yarışı

22.03.2021 11:36
İzmir'in Süper Lig yarışı, System.String[]

SPOR Toto 1'inci Lig'de normal sezonun bitimine 7 hafta kala ilk 2 ve Play-Off mücadelesi iyice kızışırken, Süper Lig yarışını sürdüren İzmir'in iki köklü kulübü Altay ve Altınordu, kentteki futbolseverleri büyük heyecana ortak etti.

SPOR Toto 1'inci Lig'de normal sezonun bitimine 7 hafta kala ilk 2 ve Play-Off mücadelesi iyice kızışırken, Süper Lig yarışını sürdüren İzmir'in iki köklü kulübü Altay ve Altınordu, kentteki futbolseverleri büyük heyecana ortak etti. İlk 2'nin direkt Süper Lig'e yükseleceği, 4 takımın ise Play-Off oynayacağı ligde 3'üncü sırada yer alan 50 puanlı Altay ilk 2'nin sadece 1 puan gerisinde, 5'inci basamaktaki 49 puanlı Altınordu ise 2 puan gerisinde yer alıyor. Ligde 51 puanlı Yılport Samsunspor zirve takibini sürdürürken, 4'üncü sıradaki Adana Demirspor'un 49, 6'ncı İstanbulspor'un 47, 7'nci Ankara Keçiörengücü'nün ise 46 puanı bulunuyor. İkili, üçlü hatta dörtlü averajların büyük önem taşıdığı yarışta Altaylı ve Altınordulu futbolseverler kağıt kalem çıkarıp kendi fikstürlerini değerlendirerek Süper Lig hesapları yapmaya başladı.

İki kulüp de Göztepe'den sonra İzmir'i Süper Lig'de temsil etmek için kolları sıvadı. Bu sezon iki transfer döneminde 30'un üzerinde takviye yapıp, büyük çoğunluğu Süper Lig deneyimi olan oyuncularla kadrosunu donatan Altay, bu hedefi için ciddi bir bütçe ayırarak iddiasını ortaya koydu. Her hafta altyapısından yetişen en az 7-8 futbolcusuna kadrosunda yer veren Altınordu ise yabancı oyuncu oynatmadan başarılı bir grafik çizerek alkış topluyor. Süper Lig'de en son 2002-03 sezonunda yer alan siyah-beyazlılar 18 yıllık özlemi sonlandırmak, kırmızı-lacivertliler ise 51 yıllık hasreti bitirmek için gün sayıyor. Ligde son 4 maçını kazanarak seri yakalayan Altay 27 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet alırken; 9 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Altınordu ise aynı periyotta 14 galibiyet elde etti, 7 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.


İzmir'in Süper Lig yarışı
İzmir'in Süper Lig yarışı
İzmir'in Süper Lig yarışı
İzmir'in Süper Lig yarışı

Spor Toto Süper Lig, Altınordu, Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir'in Süper Lig yarışı - Son Dakika Spor


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