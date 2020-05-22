İzmir'in tarihi camileri cemaatle buluşmaya hazırlanıyor - Son Dakika

İzmir'in tarihi camileri cemaatle buluşmaya hazırlanıyor

Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan mimarileri ve ihtişamlarıyla dikkati çeken İzmir'deki camiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ayrı kaldıkları cemaatle yeniden buluşmak için gün sayıyor.

Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan mimarileri ve ihtişamlarıyla dikkati çeken İzmir'deki camiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ayrı kaldıkları cemaatle yeniden buluşmak için gün sayıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, şehirdeki 2 bine yakın cami, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılan salgın nedeniyle bu ramazanı mahzun geçirdi.

Tarihi yaklaşık 8 bin 500 yıl öncesine dayanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan İzmir, Müslümanların Anadolu'da hakimiyeti sağlamasıyla şehir hayatına ait birçok esere sahip oldu.

Beylikler, Selçuklular, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemlerinde yapılan ve sayısı 2 bini bulan camiler, dönemlerine ait izleri taşıyor. Bugüne kadar gelebilen asırlık ibadethaneler, restorasyon çalışmaları sayesinde eski ihtişamlarıyla varlığını koruyor.

İzmir'in en büyük ve en görkemli yapılarından, 1597-1598 yıllarında inşa edilen Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan tarihi Hisar Camisi, Konak Meydanı'nda çinileri ve sekizgen planıyla dikkati çeken 1754 yapımı Yalı (Konak) Camisi, 1636'da yaptırılan Şadırvanaltı Camisi gibi bazı tarihi camiler, 29 Mayıs günü cuma namazında cemaatle buluşmaya hazırlanıyor.

Salgını önlemek için hayata geçirilen kurallar çerçevesinde hazırlıkların yürütüldüğü ibadethaneler, yeni düzenlemeler çerçevesinde cemaati karşılayacak.

Protokol üyelerinin katılımıyla 29 Mayıs'ta Bilal Saygılı Camisi'nde cuma namazı eda edilecek.

"Gerekli şartları yerine getiren camileri ibadete açmış olacağız"

İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslümanlar olarak çok mahzun bir ramazan geçirdikleri için hüzünlü olduklarını söyledi.

Camilerin cemaatle namaz kılmaya açılacağı için heyecanlı olduklarını belirten Balkan, "Hayatımız boyunca hiç olmadığı kadar sakin bin ramazan geçirdik. Ramazan, coşkusuyla öne çıkan bir ay. O coşkuyu yaşayamamanın üzüntüsü içindeyiz ama Allah'a şükür, her karanlığın sonunda olduğu gibi bunda da inşallah iyi günler bizi bekliyor diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Balkan, salgın nedeniyle camilere girişte bazı kuralların uygulanacağını kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığının da belirlenecek kurallara ilişkin çalışma yürüttüğünü ifade eden Balkan, şöyle konuştu:

"Çalışmalar bittiğinde bir genelgeyle gerekli şartları taşıyan camileri ibadete açmış olacağız. Kentte çok sayıda cami var ama bu süreçte 900 civarında camiyi ibadete açarız diye öngörüyoruz ama kriterleri görmemiz gerekiyor. Genel anlamda camilerde alınan tedbirler uygulanacak. Mesela, maskesiz içeri girilmemesi, sosyal mesafe kuralına uyulması ve camilerimizde şu anda da var ama muhtemelen o dönemde daha yoğun bir şekilde dezenfeksiyon işlemine ağırlık vereceğiz."

Hisar Camisi İmam Hatibi Selim Menteşeli de camilerde cemaatten mahrum kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, yeniden vatandaşlarla buluşacakları için mutlu olduklarını söyledi.

İzmirli Yavuz Sümbül de camide cemaatle namaz kılmayı özlediğini ifade ederek, 29 Mayıs Cuma gününü sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

İzmir'in tarihi camileri cemaatle buluşmaya hazırlanıyor

Selçuklu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 11:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'in tarihi camileri cemaatle buluşmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Son Dakika

İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor Emrata yeni koleksiyonunu, eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı "Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır         
18:54
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor         
18:43
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak         
18:18
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı         
18:09
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında         
18:02
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı         
18:02
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor         
17:58
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı         
17:52
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü         
17:49
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak         
17:43
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü         
17:31
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası         
17:05
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi         
17:03
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti         
17:02
Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı! Zanlı, arkadaşlarına da saldırmış Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı! Zanlı, arkadaşlarına da saldırmış         
17:00
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi         
16:59
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı         
16:53
"Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti         
16:52
Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı         
16:47
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı         
16:41
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı         
16:23
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık         
16:06
İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar         
16:04
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı         
15:48
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi         
15:45
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi         
15:37
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı         
15:31
Emrata işleri büyütüyor! Yeni koleksiyonunu tanıtan eşiyle samimi pozlar verdi Emrata işleri büyütüyor! Yeni koleksiyonunu tanıtan eşiyle samimi pozlar verdi         
15:20
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor         
15:14
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 19:02:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'in tarihi camileri cemaatle buluşmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]