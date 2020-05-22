İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nda eski bayramlar özleniyor - Son Dakika

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nda eski bayramlar özleniyor

Tüm dünyada tercihlerin ve taleplerin değişmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını İzmir'de bayram alışverişlerini de etkiledi.

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nda eski bayramlar özleniyor, System.String[]

Tüm dünyada tercihlerin ve taleplerin değişmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını İzmir'de bayram alışverişlerini de etkiledi.

Alışveriş merkezlerinin payının artmasına rağmen İzmir'de "bayram ekonomisinin kalbi" konumundaki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bu yıl sessizlik hakim.

"Nerede o eski bayramlar" sözünün bu yıl tartışmasız bir gerçeğe dönüştüğü çarşıda esnaf, tarihinin belki de en sakin bayram öncesine tanıklık ediyor.

Her bayram öncesi kalabalıkların akın ettiği giysi, ayakkabı, şekerleme, çerez ve kolonya satan dükkanlarda bu yıl "adet yerini bulsun, gelenek bozulmasın" diye vitrin düzenlemeleri yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarından yoğun şekilde etkilenen tarihi çarşıda, bayram öncesi alışverişlerde tercihler de değişiyor. Bayramda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ikramlık ürünler ve tatlılarda siparişler önemli ölçüde azalırken bazı aileler çocuklarının bayram heyecanının kaybolmaması için onlara yeni kıyafetler almayı ihmal etmiyor.

Kilogram yerine gramla alışveriş

Çarşıda 15 yıldır bayram şekeri satan Yıldız Çetin, AA muhabirine, dükkanı açmalarına rağmen satış yapmadıklarını belirtti.

Önceki bayramlarda bir ailenin misafirlere ikram etmek için en az 1 kilogram çikolata ve bayram şekeri aldığını dile getiren Çetin, "Ancak bu bayram kilogramlık satışların yerini 200 gramlık satışlar aldı. Sokağa çıkma kısıtlamasında insanlar kime ikram edecek bunları. Kendi evimize bile 200 gram aldık. Bir de artık insanlar evlerinden çıkıp Kemeraltı'na gelmek yerine evlerine yakın yerleri tercih etmeye başladı. Salgından çekinen insanlar haklı olarak otobüse, metroya binmek istemiyor. İşini çevresinde halledip evine dönüyor." diye konuştu.

"Biz daha büyük bir bayramı bekliyoruz"

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ise çarşıya gelen vatandaşların bu süreçte fedakarlık yaptığını söyledi.

Sağlık için işi olmayanın dışarı çıkmaması gerektiğini belirten Girgin, "Bu bayram bizim için buruk geçecek. Bu bayram kayıp bayram. Kabul ediyoruz. Ancak biz salgından sonra gelecek daha büyük bir bayramı bekliyoruz. Salgın geçtikten sonra kontrollü normalleşmeyle düğünüyle, bayramıyla yeni bayramlara hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kemeraltı, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 11:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nda eski bayramlar özleniyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor Karpuzun fiyatı yüksek olunca pazarlarda dilimle satılmaya başlandı Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 380,2 liradan işlem görüyor Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Ramazan Bayramı genelgesi: 22-27 Mayıs tarihlerinde sıkı trafik denetimleri yapılacak         
17:43
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası         
17:05
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi         
17:03
ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti ABD'de 22 Mayıs tarihinde koronavirüs nedeniyle 1373 kişi hayatını kaybetti         
17:02
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi         
16:59
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı         
16:53
"Yeke Yeke" şarkısıyla bilinen Gineli sanatçı Mory Kante 70 yaşında hayatını kaybetti         
16:52
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı         
16:23
Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık Erdoğan'dan IMF konusunda çok net mesaj: Biz o defteri kapattık         
16:06
İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar İntihara teşebbüsü film izler gibi izlediler, sosyal mesafeyi hiçe saydılar         
16:04
Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi Mucize mi gerçekleşti? Düşen 107 kişilik uçaktan 1 kişinin sağ kurtulduğu iddia edildi         
15:45
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi         
15:37
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı         
15:31
Emrata işleri büyütüyor! Yeni koleksiyonunu tanıtan eşiyle samimi pozlar verdi Emrata işleri büyütüyor! Yeni koleksiyonunu tanıtan eşiyle samimi pozlar verdi         
15:20
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor         
15:14
Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı Pakistan'daki uçağın düştüğü anlara ait video ortaya çıktı         
15:12
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu         
15:08
Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı         
15:07
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü         
15:04
Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı         
15:03
Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti Düşen uçağın yolcu listesi ortaya çıktı! Pakistan'ın ünlü modeli de hayatını kaybetti         
14:51
Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı Son dakika: İzmir'de, minareden müzik çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kadın tutuklandı         
14:49
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap         
14:45
Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı Otogardaki 80 dükkanı sel bastı! Otogar esnafı, asfalt kazan İBB'yi suçladı         
14:33
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına AK Parti'den iki farklı yanıt geldi         
14:27
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı         
14:18
Sadece 2 hafta ömrü olan ters laleler, görenleri kendine hayran bırakıyor Sadece 2 hafta ömrü olan ters laleler, görenleri kendine hayran bırakıyor         
14:15
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı         
14:06
Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti Ozan Tufan'ın karantina sürecinde aldığı kilolar, taraftarın tepkisini çekti         
14:03
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2020 17:52:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nda eski bayramlar özleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]